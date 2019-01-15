Видео: упавший дорожный знак чуть не разрубил кроссовер пополам

У водителя-оптимиста топливный бак полуполный, у пессимиста - полупустой. И так - во всем.

Просмотрев это снятое в Австралии видео, пессимист заохает и скажет: какой ужас, дорожный указатель едва не разрубил кроссовер пополам вместе со всем его содержимым!

Оптимист же сразу поймет, что судьба просто подала знак водителю, мягко намекнула: дорогой друг, не надо ехать в Эссендон (пригород Мельбурна с международным аэропортом) или Кобург, ничего хорошего там тебя не ждет!.

И, возможно, уберегла его от действительно серьезных неприятностей: нежелательных встреч и смертельно опасных путешествий (неслучайно на указателе фигурирует аэропорт, ой неслучайно), невыгодных финансовых сделок и токсичных личных отношений.

Именно в таком ключе и должен мыслить водитель кроссовера, нежась в палате мельбурнской травматологии: жив! Ничего страшного, что машина порядком изувечена - об этом пусть у страховщиков голова болит - сам-то выжил.