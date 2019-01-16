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16.01.2019 09:00
Рубрика: В мире

Адмирал США призвал создать корабли-роботы для "сдерживания" РФ

Текст: Екатерина Забродина

В поисках обоснования расходов на создание новых видов вооружения в Пентагоне вновь привели аргумент о "российской угрозе". Так, один из руководителей ВМС США вице-адмирал Рич Браун, выступая на коллегии командования надводных сил, назвал возрождение России, а также Китая угрозой для своей страны и призвал использовать для их сдерживания беспилотные корабли.

Фото: Андрей Лузик/РИА Новости
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Его речь опубликована на портале Военно-морских сил США. По мнению адмирала, мир вступает в новую "эру соперничества" больших держав, и в этих условиях Америке не обойтись без военных безэкипажных судов. РИА Новости напоминает, что еще осенью прошлого года военно-морское ведомство объявляло тендер на разработку подобного судна средних размеров (в пределах 50 метров длиной), которое обладало бы высокой крейсерской скоростью (до 27 узлов) и могло бы автономно находиться в плавании от двух до трех месяцев. Какое оружие оно способно нести на борту, не уточнялось. Однако до сих пор не было объявлено о заключении каких бы то ни было контрактов с потенциальными разработчиками.

В мире США Россия и США Оружие XXI века Роботы: настоящее и будущее
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