Джейсон Райтман снимет новых "Охотников за привидениями"

После выхода первого фильма про охотников на привидений прошло 35 лет, но фильм остаётся одной из самых культовых кинокартин 80-х.

Попытка перезапустить три года назад франшизу c женским составом потерпела серьезное фиаско. Несмотря на одобрительные рецензии западных критиков, девичий ребут вызвал волну лютой ненависти у фанатов, а также недобрал в прокате.

Многие были уверены, что про возвращение старых героев можно забыть - и они ошибались.

Сын режиссера оригинальной дилогии Айвена Райтмана - Джейсон Райтман - официально приступил к работе над новой картиной для компании Sonу.

Действие будет происходить во вселенной первых двух картин, сообщает Variety. Сюжет будущего фильма хранится в строгом секрете, поэтому на данный момент неизвестно, вернётся ли на съемочную площадку кто-нибудь из звёзд оригинального каста.

Зато известно, что Райтман проводит пробы среди молодых актёров, роли которых, разумеется, тоже пока сокрыты.

Съемки будущего фильма начнутся в начале лета. Для Джейсона Райтмана это станет первой высокобюджетной картиной в его карьере. 41-летний обладатель четырех номинаций на премию "Оскар", одного "Золотого глобуса" и даже одной премии Грэмми прежде успешно работал в авторском кино, но теперь готов продолжить дело собственного отца. В свою очередь, Айвен Райтман от лица своей производственной компании Montecito Pictures подтвердил, что готов к подобной смене поколений.