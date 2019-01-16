ГП прокомментировала идею допустить ОНК к этапированию заключенных

По его словам, концептуальных возражений против такой идеи не имеется. "Мы не против предоставления ОНК полномочий по посещению специального транспорта, которым осуществляется перевозка осужденных к лишению свободы конвойными подразделениями уголовно-исполнительной системы", - передает слова Куренного РИА Новости.
В то же время, по словам представителя Генпрокуратуры, сведения о перевозках заключенных, в том числе о виде используемого спецтранспорта, сроках и маршрутах его передвижения, носят служебный характер, поэтому доступны только ограниченному числу уполномоченных на то сотрудников ФСИН. Такой порядок, пояснил Александр Куренной, необходим для обеспечения охраны и изоляции лиц, осужденных к лишению свободы и признанных судом общественно опасными.
В связи с этим в Генпрокуратуре отмечают, что изменения в закон от "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания", наделяющий членов ОНК полномочиями посещать спецтранспорт и конвойные помещения судов без особого разрешения, необходимо разрабатывать с обязательным участием Минюста России и ФСИН России.
Накануне расширить общественный контроль и распространить его на автозаки и другие транспортные средства этапирования, а также на конвойные помещения судов предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
На прошлой неделе "Российская газета" опубликовала постановление Пленума Верховного суда, в котором разъясняются права заключенных, в том числе при перевозках спецтранспортом.
Так, заключенные или их представители вправе оспорить в суде условия перевозки. После чего суд должен оценить вместимость транспортного средства и площадь на одного человека, освещенность и проветриваемость, температуру воздуха, обеспеченность водой и едой (в случае долгой поездки), длительность нахождения в пути.