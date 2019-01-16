ГП прокомментировала идею допустить ОНК к этапированию заключенных

Генеральная прокуратура России не возражает против наделения общественных наблюдательных комиссий (ОНК) правом допуска в транспортные средства для этапирования и перевозки заключенных. Об этом в среду сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, концептуальных возражений против такой идеи не имеется. "Мы не против предоставления ОНК полномочий по посещению специального транспорта, которым осуществляется перевозка осужденных к лишению свободы конвойными подразделениями уголовно-исполнительной системы", - передает слова Куренного РИА Новости.

В то же время, по словам представителя Генпрокуратуры, сведения о перевозках заключенных, в том числе о виде используемого спецтранспорта, сроках и маршрутах его передвижения, носят служебный характер, поэтому доступны только ограниченному числу уполномоченных на то сотрудников ФСИН. Такой порядок, пояснил Александр Куренной, необходим для обеспечения охраны и изоляции лиц, осужденных к лишению свободы и признанных судом общественно опасными.

В связи с этим в Генпрокуратуре отмечают, что изменения в закон от "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания", наделяющий членов ОНК полномочиями посещать спецтранспорт и конвойные помещения судов без особого разрешения, необходимо разрабатывать с обязательным участием Минюста России и ФСИН России.

Накануне расширить общественный контроль и распространить его на автозаки и другие транспортные средства этапирования, а также на конвойные помещения судов предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На прошлой неделе "Российская газета" опубликовала постановление Пленума Верховного суда, в котором разъясняются права заключенных, в том числе при перевозках спецтранспортом.

Так, заключенные или их представители вправе оспорить в суде условия перевозки. После чего суд должен оценить вместимость транспортного средства и площадь на одного человека, освещенность и проветриваемость, температуру воздуха, обеспеченность водой и едой (в случае долгой поездки), длительность нахождения в пути.