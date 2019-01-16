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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

16.01.2019 10:39
Текст: Марина Гусенко

Минэнерго США сохранил прогноз стоимости Brent на уровне 61 доллара

В 2019 году стоимость нефти марки Brent будет держаться на уровне 61 доллара за баррель, считают в минэнерго США. При этом отмечается, что в последующие годы цена будет расти. В 2020 она составит 65 долларов за баррель, в 2021 - 71 доллар за бочку.

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Нефть марки WTI в первом квартале этого года будет стоить на 8 долларов дешевле, чем Brent, а к концу года - на 4 доллара.

Также ведомство дало прогноз по ценам на бензин в США. В этом году они будут находиться на уровне 2,47 доллара за галлон, в следующем - 2,62 доллара. И это будет меньше, чем в 2018 году - 2,73 доллара.

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