Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.01.2019,  
15:21
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Не знают пощады: в Сирии снова замечены смертоносные "Ураганы"

Правительственная армия Сирии приготовила для террористов "сюрпризы" в виде 270-килограммовых реактивных снарядов для установки "Ураган".

Трейлеры с этими боеприпасами, а также сами боевые машины 9П140 замечены в северной части провинции Хама.

"Ураганы" наряду с более мощными РСЗО "Смерч" в настоящее время составляют основу реактивной артиллерии сирийской арабской армии. Без них не обходилась ни одна крупная контртеррористическая операция.

Фото: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net
Российские УАЗы помогают охотникам за террористами в Сирии

Вместе с ударными самолетами и боевыми вертолетами они, по сути, выжигали позиции и опорные пункты боевиков, обеспечивая тем самым успешные действия танковых, механизированных частей и подразделений специального назначения.

Хотя о наличии "Ураганов" у Сирии сообщалось еще до начала войны, первые данные об их боевом применении стали поступать где-то в начале 2014 года. Тогда же в Сети стали появляться фотографии боевых машин.

Несмотря на то, что данная РСЗО была принята на вооружение Советской Армией, она до сих пор считается одной из самых мощных в мире.

Установка может обрушить на противника 16 220-мм реактивных снарядов массой от 256 до 280 кг. Причем в номенклатуре боевых частей имеются и термобарические. Максимальная дальность стрельбы может достигать 35 км.

Вес боевой машины, выполненной на шасси вездехода ЗИЛ-135ЛМ, составляет 20 тонн. Максимальная скорость - 65 км/ч. Запас хода - 570 кг. В расчет входят 4 человека.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ России в 2019 году 10:03
Как американский танк M1 Abrams опозорился в Пакистане 15.01.2019
Фото: Атомная субмарина СФ запустила "Булаву" из-под воды 14.01.2019
Сирия
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Бурятии впервые в танковом биатлоне примет участие женский экипаж 08:25
США отправили в Сирию десантный корабль с сотнями морпехов и авиацией 12.01.2019
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы 08.01.2019
РСЗО
Фото: Пресс-служба Северного флота
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 15.01.2019
Проект новой РСЗО корабельного базирования создан в России 26.12.2018
Реактивный "Садко": РСЗО SAKR установили на ГАЗ-3308 в Египте 11.12.2018