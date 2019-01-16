Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют в британском триллере "Курьер"

Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют вместе в британском триллере "Курьер", который поставит в этом году ветеран жанрового кино про лондонские трущобы Закари Адлер ("Восхождение Крэйсов", "Восхождение пехотинца"), сообщает Deadline.

В сценарии Энди Конвея и Никки Тейт героиня Куриленко - рядовая курьерша из британской столицы, которая обнаруживает однажды, что в её сумке - настоящая бомба.

С помощью этой бомбы опасный криминальный авторитет (а им станет звезда "Темного Рыцаря" и "Темных времён" Гэри Олдман) намерен избавиться от своего конкурента.

Съемки картины начнутся в Лондоне в начале февраля. Исполнительным продюсером ленты выступит знаменитый продюсер, театральный импрессарио и личный друг Олдмана - Дуглас Урбански.

"Курьер" станет для них с Олдманом уже тринадцатым совместным проектом за последние десять лет.