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Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют в британском триллере "Курьер"

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    16.01.2019, 12:28
Текст:   Феликс Зилич

Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют вместе в британском триллере "Курьер", который поставит в этом году ветеран жанрового кино про лондонские трущобы Закари Адлер ("Восхождение Крэйсов", "Восхождение пехотинца"), сообщает Deadline.

В сценарии Энди Конвея и Никки Тейт героиня Куриленко - рядовая курьерша из британской столицы, которая обнаруживает однажды, что в её сумке - настоящая бомба.

Фото: kinopoisk.ru
Для работы над приквелом "Клана Сопрано" собралась звездная команда

С помощью этой бомбы опасный криминальный авторитет (а им станет звезда "Темного Рыцаря" и "Темных времён" Гэри Олдман) намерен избавиться от своего конкурента.

Съемки картины начнутся в Лондоне в начале февраля. Исполнительным продюсером ленты выступит знаменитый продюсер, театральный импрессарио и личный друг Олдмана - Дуглас Урбански.

"Курьер" станет для них с Олдманом уже тринадцатым совместным проектом за последние десять лет.

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