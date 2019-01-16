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16.01.2019 13:36
Рубрика: Экономика

Первый бизнес-форум Россия - Африка пройдет в октябре

Текст: Ольга Игнатова

В Сочи в октябре нынешнего года в рамках российско-африканского саммита пройдет первый бизнес-форум Россия - Африка.

По информации фонда "Росконгресс", ожидается, что на форум приедут главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений на африканском континенте.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, ведомство которого выступит одним из главных организаторов форума, потенциал российско-африканского военно-технического и промышленного сотрудничества достаточно велик. "Грамотно используя свои преимущества, российские компании в состоянии укреплять собственные позиции на африканском рынке. Рассчитываем, что со временем интерес российских промышленников к этому региону будет возрастать. Во всяком случае, мы сделаем для этого все от нас зависящее", - подчеркнул Мантуров.

Фото: РИА Новости
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Россия всегда уделяла приоритетное внимание развитию отношений с государствами Африки. Так, в 2018 году в ходе Российской энергетической недели состоялся первый российско-африканский энергетический "круглый стол". В рамках Петербургского международного экономического форума-2019, который пройдет 6-8 июня, традиционно состоится бизнес-диалог "Россия - Африка".

В 2017 году объем товарооборота между Россией и странами Африки увеличился более чем на четверть по сравнению с 2016 годом и составил 17,4 млрд долларов. Большая часть товарооборота - это российский экспорт (14,8 млрд долларов), который увеличился на треть (29,8%). Импорт африканских товаров в нашу страну вырос на 8,3% и составил 2,6 млрд долларов. За первое полугодие 2018 года товарооборот составил приблизительно 10,5 млрд долларов, причем импорт практически достиг показателей за весь 2017 год. Российские инвестиции в Африку в период с 2003 по 2017 год составили порядка 17 млрд долларов.

Экономика Бизнес
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