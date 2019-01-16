Песков рассказал, когда от слов Путина "кровь стынет"

Владимир Путин может выразить негативное отношение к какому-либо событию так, что "кровь стынет", рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что касается публичных выступлений, то представитель Кремля отметил: грамотно выстроенные выступления и экспромты основаны на хорошем образовании и обширном опыте президента.

"Кроме того, он (президент - прим. "РГ") человек, который не перестает учиться", - пояснил Песков в интервью "Аргументам и фактам".

Он добавил, что для совершенствования знаний возраст значения не имеет и в России люди начинают понимать ценность получения новых знаний.