Песков рассказал о травле чиновников

В стране много госслужащих, большинство из них самоотверженно работает на благо страны и не берет взятки. Чиновников критиковать нужно, но под "каток" общественной критики попадают и хорошие, и плохие, заметил в интервью "АиФ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"С одной стороны, у нас есть люди, которые, может быть, многое делают для страны, но при этом совершенно не умеют выражать свои мысли. С другой стороны, в обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам. Порой неловкая фраза может привести к травле", - заметил представитель Кремля.

"Мне это безумно не нравится, - продолжил Песков. - Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие".

"У нас в стране вообще принято травить чиновников", - сказал пресс-секретарь президента. "Вот я, к примеру, всю жизнь работал в госаппарате. Я стал чиновником еще в Советском Союзе. Крутился как мог: в лихие девяностые машины из Турции перегонял и продавал здесь, чтобы заработать, - вспомнил он. - По двое суток проводил в пути вместе с водителями фур. В те годы на дорогах бандиты стояли, в брянских лесах вооруженные люди прятались, я через все это прошел...".

"Сейчас из-за специфики своей работы я неделями не вижу семью, жену. Как и многие другие госслужащие, - продолжил Песков. - Но все равно - всех под одну гребенку: дескать, все чиновники - воры, подонки и так далее. Это не травля разве?".

"Да, в России целая армия чиновников, - констатировал представитель Кремля. - Порой кажется, что их чересчур много. Это извечная проблема нашего государства". "Безусловно, наши граждане абсолютно нетерпимо относятся к чванству, к проявлению чрезмерной роскоши, и это правильно, - заметил он. - Но большая часть тех, кто состоит на госслужбе, самоотверженно работают на благо страны, они не замешаны ни в какой коррупции. А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край".