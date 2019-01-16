Президент Беларуси поздравил Василия Ланового с 85-летием

Филигранные актерские образы, созданные Василием Лановым, стали классикой советского и российского искусства, отмечается в поздравительной телеграмме, которую направил 16 января президент Беларуси народному артисту ССР в связи с его 85-летием , сообщает пресс-служба главы государства.

"Ваши блестящие актерские работы, отличающиеся высоким благородством, настоящей мужественностью и непревзойденным внутренним достоинством, заслужили признание и искреннюю любовь зрителей разных поколений", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он выразил убежденность, что творчество Василия Ланового и впредь будет дарить людям радость, способствовать укреплению культурных связей между двумя братскими народами. Президент пожелал артисту здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.

Белорусские обозреватели напоминают, что юбиляр 10 лет назад был удостоен специального приза президента РБ "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Творческий путь любимого миллионами артиста складывался на редкость удачно. Его звезда на экранах кино зажглась, когда ему исполнилось только 18 лет, и с тех пор Василий Семенович сыграл в кино и на сцене театра имени Вахтангова, который стал единственным в его творческой судьбе, десятки ролей.

Актер каждый раз покорял зрителей на киноэкране, появляясь то в образе благородного капитана Грея в фильме "Алые паруса", то фанатично преданного делу революции Павки Корчагина в картине "Как закалялась сталь". В 1971 году на экраны страны вышел фильм "Офицеры", в котором Лановой сыграл верного долгу и чести офицера Ивана Варавву. Фильм на многие годы стал одной из самых любимых картин отечественного кино, отмечают местные критики.

А еще, добавляют обозреватели, Василий Лановой, приезжая каждый раз в белорусскую столицу, обязательно подходит и к памятнику Александру Сергееву кланяться, его великий мастер театрального искусства считает богатейшим источником национальной культуры.