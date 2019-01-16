Продажи Lada в странах Евросоюза упали

В странах Евросоюза в прошлом году было продано 5186 российских автомобилей Lada.

Как сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей, данные показатели меньше на 0,1 процента, чем в 2017 году. Наибольшее падение зафиксировано в декабре 2018 года, когда АвтоВАЗ раелизовал лишь 304 автомобиля Lada. По сравнению с 2017 годом декабрьский показатель снизился на 34 процента.

Больше всего за год в Евросоюзе было продано автомобилей Volkswagen - свыше 1,7 млн машин. На втором месте Renault - 1,1 млн автомобилей. Ford - 994 тысячи автомобилей, а Peugeot - 971 тысяча машин.

Отметим, что в ЕС рынок легковых автомобилей переживает не лучшие времена. Сокращение числа продаж эксперты связывают с введением в сентябре 2018 года новых правил WLTP относительно выброса вредных веществ. В целом в декабре уровень продаж легковых машин в Европе снизился на 8,4 процента.

Тем не менее количество проданных машин в Испании увеличилось на семь процентов, во Франция - на три процента. А в Великобритании число зарегистрированных легковых автомобилей снизилось на 6,8 процента, в Италии - на 3,1 процент, в Германии - на 0,2 процента.