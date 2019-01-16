Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в 2018 году 14:20
10 фактов о гигантском кроссовере Kia Telluride 13:00
Первую поездку Дмитрия Медведева на Aurus Senat показали на видео 12:11
Skoda объявила дату премьеры нового кроссовера 11:28
16.01.2019 15:42
Рубрика: Легковые авто

Продажи Lada в странах Евросоюза упали

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В странах Евросоюза в прошлом году было продано 5186 российских автомобилей Lada.

Как сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей, данные показатели меньше на 0,1 процента, чем в 2017 году. Наибольшее падение зафиксировано в декабре 2018 года, когда АвтоВАЗ раелизовал лишь 304 автомобиля Lada. По сравнению с 2017 годом декабрьский показатель снизился на 34 процента.

Фото: Валерий Карташов
АвтоВАЗ представил Lada Vesta с 350-сильным двигателем

Больше всего за год в Евросоюзе было продано автомобилей Volkswagen - свыше 1,7 млн машин. На втором месте Renault - 1,1 млн автомобилей. Ford - 994 тысячи автомобилей, а Peugeot - 971 тысяча машин.

Отметим, что в ЕС рынок легковых автомобилей переживает не лучшие времена. Сокращение числа продаж эксперты связывают с введением в сентябре 2018 года новых правил WLTP относительно выброса вредных веществ. В целом в декабре уровень продаж легковых машин в Европе снизился на 8,4 процента.

Тем не менее количество проданных машин в Испании увеличилось на семь процентов, во Франция - на три процента. А в Великобритании число зарегистрированных легковых автомобилей снизилось на 6,8 процента, в Италии - на 3,1 процент, в Германии - на 0,2 процента.

"Заряженная" Lada Vesta: пугающий ценник и дата старта продаж
Как сделать из старой Lada Granta новую
#Lada