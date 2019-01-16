Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году

Министерство обороны России планирует подписать в 2020 году второй контракт на производство и поставку истребителей пятого поколения Су-57. В Воздушно-космические силы поступят 13 новейших машин. Некоторые из них получат двигатели второго этапа.

Об этом ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли. По первому же контракту в войска в 2019-2020 годах поступит два самолета пятого поколения. А вот срок действия нового контракта, по предварительным оценкам - пять лет.

Источник в авиастроительной отрасли добавил, что в нынешнем году ВКС России передадут один серийный Су-57 с двигателями первого этапа, второй подобный же самолет передадут в 2020 году.

Контракт на поставку самолетов Минобороны РФ и компания "Сухой" подписали в прошлом году. Это произошло на форуме "Армия-2018".