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16.01.2019 13:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Контрольно-счетная палата подтвердила данные Депздрава о высокой обеспеченности Москвы врачами

Текст: Любовь Проценко

Председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских признал, что ведомство представило некорректные данные, свидетельствующие о состоянии столичной системы здравоохранения и обеспеченности Москвы врачами. касающихся количества персонала. Об этом он заявил в беседе с АиФ.

Некорректность, по его словам, состоит в том, что специалисты ведомства не учли имеющихся в городе специалистов федеральных и ведомственных клиник.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Если их считать, то показатель меняется значительно. В этом случае помощь оказывается нескольким сотням тысяч москвичей, а количество врачей даже превышает норму", - заявил Виктор Двуреченских. К тому же, по его словам, палата использовала данные федерального статистического наблюдения за 2017 год. Аналогичных сведений за 2018 пока нет - они появятся не раньше конца первого квартала текущего года.

Напомним, накануне в ряде СМИ появилась недостоверная информация о состоянии системы здравоохранения Москвы. Как пояснили в городском департаменте здравоохранения, основана она была на некорректной интерпретации результатов проверки КСП Москвы. В ведомстве подчеркнули, что число врачей в клиниках Москвы за последние два года выросло на две тысячи человек. Причем увеличилось число именно тех специалистов, в которых была необходимость, - врачей общей практики, педиатров, анестезиологов-реаниматологов, хирургов и онкологов.

По данным департамента, фактическая обеспеченность Москвы в настоящее время составляет 51,6 врача на 10 тысяч населения. Это существенно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9), и больше, чем в крупнейших мегаполисах мира - Лондоне, Берлине и Токио.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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