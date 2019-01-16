В Москве девочка погибла, надувая воздушный шар

В одном из реабилитационных центров Москвы произошла трагедия: девочка-инвалид погибла, надувая воздушный шар.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, это произошло 14 января в учреждении соцзащиты на юго-западе мегаполиса. Причиной смерти 6-летней девочки стало удушье. По одной из версий, она случайно проглотила шар, когда пыталась его надуть.

Ребенок занимался в центре "Бутово" с дефектологом, логопедом, психологом и другими специалистами, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения. Когда девочка начала задыхаться, сотрудники немедленно вызвали "скорую помощь". Медики пытались реанимировать девочку, но она скончалась.

"Если будет установлена вина сотрудников, и несчастный случай произошел по их недосмотру, к директору центра будут применены самые строгие меры, - говорится в заявлении ведомства. - Департамент оказывает помощь следствию"

В свою очередь ГСУ СК столицы возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Допрашиваются ответственные сотрудники учреждения, в котором произошла трагедия.