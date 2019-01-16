В Москве женщина сняла в банке 5 миллионов и пропала

В центре Москвы 38-летняя женщина бесследно исчезла, получив в банке 5,8 миллиона рублей. Но потом следователи смогли ее найти.

Женщина снимала деньги в банке на Новой Басманной улице. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, после получения наличных она перестала выходить на связь с родственниками. По неофициальным данным, в полицию об этом сообщил гражданский муж потерпевшей.

Следователи сразу выяснили, что женщина ничем не болела, провалами в памяти не страдала. Но исчезла сразу, как только вышла из банка. Вскоре оперативники смогли найти ее и отвезти на допрос в следственное управление. Источник в правоохранительных органах сообщил "РГ", что в этот день женщина поссорилась с сожителем. И, чтобы его проучить, решила какое-то время не отвечать на телефон. Никто на нее не нападал и деньги не отнимал.

Расследование инцидента продолжается.