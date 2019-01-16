В Рязани пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика

В Рязани столкнулись автобус и грузовик с прицепом. Травмы получили пять пассажиров автобуса, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла около 10 часов на улице Качевского рядом с домом 26/1. Автобус, ехавший по маршруту № 8, столкнулся с большегрузом.

В момент аварии в автобусе находились десять человек. Легкие травмы получили пять пассажиров. Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства происшедшего уточняются.