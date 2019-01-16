На Камчатке позаботятся о пожилых людях

Камчатский край вошел в число пилотных регионов, где внедрят систему ухода за пожилыми людьми. Она предполагает поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому с привлечением сиделок и патронажа.

- Работа по созданию системы начнется с выявления потребности в медицинской и социальной помощи в каждом индивидуальном случае. Пилотный проект рассчитан на три года. За это время должна быть создана нормативная законодательная база, подготовлены методические документы, организовано тесное взаимодействие и преемственность социальных и медицинских служб, - пояснила министр социального развития и труда региона Инесса Койрович.

Сейчас на Камчатке проживают более 62 тысяч человек пожилого возраста, 1000 из них обслуживаются на дому социальными работниками, еще 469 получают социальные услуги в стационарной форме.

Проект будет реализован совместно с министерством здравоохранения края. Для этого из федерального бюджета выделят 17 миллионов рублей на условиях софинансирования из краевого бюджета.