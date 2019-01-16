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16.01.2019 04:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине циклон нарушил междугороднее движение

Текст: Дина Непомнящая

Циклон, приход которого с Японского моря прогнозировали синоптики, пришел на Сахалин. Из-за ухудшения погоды временно закрыты несколько участков магистралей.

Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности

"Ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках дорог "Огоньки - Невельск", "Ильинск - Шахтерск". Приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: "Южно-Сахалинск - Холмск", "Южно-Сахалинск - Невельск", "Южно-Сахалинск - Углегорск - Шахтерск", "Холмск - Чехов" и в обратном направлении", - заявляют в пресс-службе регионального главка МЧС.

Когда возобновится автомобильное сообщение пока неизвестно. Это предлагают уточнять у дежурного диспетчера.

Ссылаясь на информацию Сахалинского управления Росгидромета спасатели также предупреждают о приближении шторма у юго-западного побережья Сахалина. Волны высотой от четырех метров и повышение уровня воды до опасных отметок могут привести к повреждениям береговых сооружений в Невельском, Холмском и Тамаринском районах. Жителей этих территорий просят держаться на безопасном расстоянии от моря.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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