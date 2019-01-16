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16.01.2019 05:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в хабаровской многоэтажке спасли пять человек

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня утром в Хабаровске произошел пожар в одной из квартир девятиэтажки по улице Карла Маркса. Загорелось жилое помещение на четвертом этаже, из-за чего возникло сильное задымление.

Пожар возник на территории Киево-Печерского заповедника

"Из квартиры была эвакуирована и передана бригаде скорой помощи женщина, получившая ожоги. Этажом выше пожарными было спасено четыре человека, самостоятельно вышли из подъезда 17 жильцов", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Справиться с возгоранием брандмейстерам удалось менее чем за 20 минут. Огонь повредил десять квадратных метров жилплощади.

Причины ЧП будут выяснять сотрудники Госпожарнадзора МЧС России.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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