При пожаре в хабаровской многоэтажке спасли пять человек

Сегодня утром в Хабаровске произошел пожар в одной из квартир девятиэтажки по улице Карла Маркса. Загорелось жилое помещение на четвертом этаже, из-за чего возникло сильное задымление.

"Из квартиры была эвакуирована и передана бригаде скорой помощи женщина, получившая ожоги. Этажом выше пожарными было спасено четыре человека, самостоятельно вышли из подъезда 17 жильцов", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Справиться с возгоранием брандмейстерам удалось менее чем за 20 минут. Огонь повредил десять квадратных метров жилплощади.

Причины ЧП будут выяснять сотрудники Госпожарнадзора МЧС России.