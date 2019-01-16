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16.01.2019,  
08:25
Текст:  Юлия Гарднер

В Бурятии впервые в танковом биатлоне примет участие женский экипаж

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Впервые в Восточном военном округе женский экипаж поучаствует в танковом биатлоне. К нему, а также к конкурсу "Суворовский натиск" начали готовить военнослужащих мотострелкового соединения ВВО в Бурятии.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Сначала девушки ознакомятся с устройством боевых машин и научатся управлять ими на мультимедийных тренажерах. Затем им предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора, механика-водителя. После обучения будут определены кандидаты для участия в отборочном этапе соревнований.

"Подготовка женских танковых экипажей будет проходить под руководством чемпионов международного этапа "Танковый биатлон-2018" - военнослужащих танкового соединения округа из Бурятии", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.

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