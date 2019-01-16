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16.01.2019,  
13:55
Текст:  Антон Валагин

Секретный тяжелый беспилотник РФ сняли в полете

В Сети появилось фото третьего летного прототипа стратегического беспилотного разведчика "Альтаир".

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Аппарат взлетным весом пять тонн с размахом крыла более 28 метров разработан в казанском ОКБ имени Симонова. Летные прототипы собирают и испытывают на авиазаводе  имени Горбунова.

Благодаря двум 250-сильным дизельным двигателям, вращающим трехлопастные винты, "Альтаир" мождет парить в воздухе без дозаправки двое суток, пролетев до 10 тысяч километров. Летательный аппарат практически полностью построен из композитных материалов - металлические только моторамы. Это снизило заметность на радарах и вес аппарата, позволило увелить массу полезной нагрузки. Под носовым обтекателем планируется разместить станцию оптической видовой разведки и радар бокового обзора с активной фазированной антенной решеткой, в хвосте - антенну спутниковой связи. Возможна также установка на "Альтаир" ударного вооружения массой до тонны.

Беспилотник создается по заказу Минобороны РФ. После завершения испытаний военные планируют использовать "Альтаир" для стартегической разведки, доставки грузов и выполнения других миссий.

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