В Саратовской области водитель иномарки сбил трех пешеходов

В Энгельсе Саратовской области водитель сбил трех пешеходов, стоявших на обочине дороги.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, инцидент произошел утром в среду на проспекте Строителей.

Водитель автомашины Hyundai Elantra 1971 года рождения не справился с управлением и сбил троих мужчин, которые стояли на обочине дороги в 50 метрах от остановки общественного транспорта.

- Двух пострадавших госпитализировали, третий мужчина от госпитализации отказался, ему оказали помощь на месте, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП проводится проверка.