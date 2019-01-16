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16.01.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области водитель иномарки сбил трех пешеходов

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Энгельсе Саратовской области водитель сбил трех пешеходов, стоявших на обочине дороги.

В Татарстане при возгорании фур после ДТП погиб водитель

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, инцидент произошел утром в среду на проспекте Строителей.

Водитель автомашины Hyundai Elantra 1971 года рождения не справился с управлением и сбил троих мужчин, которые стояли на обочине дороги в 50 метрах от остановки общественного транспорта.

- Двух пострадавших госпитализировали, третий мужчина от госпитализации отказался, ему оказали помощь на месте, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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