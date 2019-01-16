В Татарстане при возгорании фур после ДТП погиб водитель

Один человек стал жертвой дорожного происшествия на трассе М-7 недалеко от Казани.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по РТ, около часа ночи по телефону "112" поступило сообщение о столкновении двух большегрузных автомобилей Freightliner. После удара машины загорелись. К месту были направлены несколько расчетов спасателей.

В результате ДТП погиб мужчина 56-летний мужчина, находившийся за рулем одного из грузовиков. Водителю второй машины прибывшие медики оказали помощь на месте.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.