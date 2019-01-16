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16.01.2019 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области задержан серийный насильник

Текст: Алексей Бондарев

В Иркутской области арестован 50-летний мужчина, который на протяжении десяти лет совершал изнасилования и грабил свои жертвы. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета области, от его действий пострадали 11 человек, в том числе, несколько несовершеннолетних.

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости www.ria.ru
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"Долгое время нападения оставались нераскрытым в связи с тем, что фигурант принимал тщательные меры для сокрытия следов преступлений", - заявил в СК.

Следствие предполагает, что преступления совершались с 2001 по 2012 год.  Мужчина, угрожая ножом, отводил потерпевших в безлюдные места в городе Тулуне, где насиловал их и забирал личные ценные вещи.

На его след вышли постепенно. Следственная группа сформировала критерии предполагаемого преступника, отбирала генотипы потенциально причастных лиц. Только за последний год следователи допросили более трех тысяч человек.

Ему предъявлены обвинения по двум статьям - "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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