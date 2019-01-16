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16.01.2019 05:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два автомобиля провалились в яму с кипятком в Петербурге

Прорыв теплотрассы случился во дворе дома № 4 на улице Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга. В образовавшуюся после прорыва трубы с кипятком яму рухнули два припаркованных автомобиля.

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В компании "Теплосети Санкт-Петербурга" отметили, что пострадавших нет. Между тем очевидцы отмечают, что в результате случившегося несколько человек получили ожоги и были госпитализированы.

В настоящий момент место дефекта локализовано, обеспечены необходимые меры безопасности. Как информирует ТАСС, владельцам машин компенсируют ущерб.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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