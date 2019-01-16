Два автомобиля провалились в яму с кипятком в Петербурге

Прорыв теплотрассы случился во дворе дома № 4 на улице Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга. В образовавшуюся после прорыва трубы с кипятком яму рухнули два припаркованных автомобиля.

В компании "Теплосети Санкт-Петербурга" отметили, что пострадавших нет. Между тем очевидцы отмечают, что в результате случившегося несколько человек получили ожоги и были госпитализированы.

В настоящий момент место дефекта локализовано, обеспечены необходимые меры безопасности. Как информирует ТАСС, владельцам машин компенсируют ущерб.