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16.01.2019,  
17:14
Текст:  Алексей Михайлов (Мурманск)

Северный флот провел стрельбы в 36-градусный мороз

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Тактическая группа Северного флота на острове Котельном архипелага Новосибирские острова провела ночные учебные стрельбы на 36-градусном морозе.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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- Военнослужащие стреляли из штатного оружия на заранее подготолвенном стрельбище, - рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. - При этом мишени подсвечивались.

Средняя температура на острове Котельный в это время года - минус 40 градусов. Чтобы стрелки могли обогреться, на стрельбище была развернута палатка, приготовлены горячий чай и бутерброды.

По словам Вадима Серги, ночные стрельбы - обязательный элемент боевой подготовки береговых войск СФ. Во время учений военнослужащие используют трассирующие боеприпасы, позволяющие корректировать стрельбу и видеть ее результат. Изучение оружия, его разборка и сборка проводятся помещениях административно-жилищного комплекса "Северный клевер", где размещена тактическая группа СФ.

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