В Петербурге при прорыве теплотрассы пострадали два человека

В Петербурге два человека получили ожоги при прорыве трубы возле дома номер 4 по улице Орджоникидзе. Они госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили "РГ" в компании "Теплосети Санкт-Петербурга".

Также известно, что в котлован, образовавшийся при аварии, провалились две машины, а всего в зоне прорыва оказалось шесть автомобилей.

Пострадавшим людям и владельцам автомобилей в "Теплосетях" обещают выплатить компенсацию.

Сейчас авария устранена, на участке заменено шесть метров трубопровода.

В зоне ЧП в двух домах была ограничена подача тепла. В данное время на участке восстанавливают циркуляцию теплоносителя.