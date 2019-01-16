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16.01.2019 10:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге починили трубу, при прорыве которой пострадало 6 машин

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге устранили прорыв теплотрассы возле дома номер 4 по улице Орджоникидзе. В результате ЧП пострадали шесть автомобилей.

Как сообщили "РГ" в обслуживающей компании "Теплосети Санкт-Петербурга", владельцам машин возместят причиненный ущерб, так как ответственность компании застрахована.

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Во время ремонта на участке заменено шесть метров трубопровода, в данное время восстанавливается циркуляция воды.

Напомним, прорыв трубы произошел на участке диаметром 400 миллиметров, в двух зданиях, находящихся в непосредственно близости от места происшествия была ограничена подача тепла.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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