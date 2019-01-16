Видео: Гигантскому муравьеду в Калининграде устроили купание

"Банный день" самки гигантского муравьеда Кайи засняли на видео сотрудники Калининградского зоопарка.

В Калининграде содержится единственная в России пара этих редких животных. Муравьеды - любители водных процедур, они хорошо плавают. Поэтому, как сообщили в зоопарке, даже в зимних вольерах у них установлены небольшие ванны.

Купания этим длинноносым и длиннохвостым питомцам киперы устраивают каждую неделю. Воду в ванные наливают комфортной для муравьедов температуры 27-30 градусов, и животные плещутся там по 10-15 минут, тщательно расчесывая и промывая шерсть гигантскими когтями передних лап.

Таким образом муравьеды удаляют грязь и остатки ороговевшего слоя кожи. Летом за этим купанием смогут наблюдать посетители, так как оно будет проходить в уличном вольере, где устроен специальный бассейн.

В Калининград самец по кличке Лектор прибыл из Пражского зоопарка в декабре 2017 года, весной следующего года к нему присоединилась самка по кличке Кайя из зоопарка Йесперхус (Дания). Муравьеды молоды, и зоологи Калининградского зоопарка рассчитывают на получение потомства.