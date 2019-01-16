Вологодский ученый открыл редчайший минерал никеля

Доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией промышленной и рудной минералогии Череповецкого государственного университета Андрей Барков открыл новый минерал никеля. Этот минерал получил уже официальное название - огнитит.

Открытие ученый сделал в соавторстве с группой исследователей, в которую вошли не только представители России, но и Италии, Германии, Австрии, Великобритании, США и Канады. По сообщению пресс-службы университета, огнитит назвали по магматическому комплексу Огнит в Иркутской области.

Ученые отмечают, что новый минерал уникален, он очень редкий и раньше его никогда еще не находили. Обнаружили лишь в качестве единственного и мельчайшего "зерна" размером в десятки микрометров. В экспериментальных системах синтетический аналог огнитита также неизвестен.

Полученные результаты анализа химического состава, определения кристаллической структуры и изучения свойств огнитита рассматривались международной комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации. Теперь информация о нем попадет в научные энциклопедии, а его название станет обязательным для использования в международной научной литературе.

Справка "РГ"

Огнитит формировался в особых физико-химических условиях при кристаллизации ультраосновной магмы, значительно обогащенной магнием, в комплексе Огнит, расположенном в сравнительной близости от озера Байкал. Этому комплексу около одного миллиарда лет.