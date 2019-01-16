В горах Сочи сошедшая на дорогу лавина заблокировала 14 человек

В горах Сочи на технологическую дорогу сошла лавина, которая заблокировала три автомобиля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- Снежная масса сошла на дорогу Роза-Хутор - кордон Пслух между тоннелями №1 и №2. Ее ширина составила семь метров, высота 1,5 метра. В результате оказались заблокированы три автомобиля и 14 человек (среди них один ребенок), - рассказали в ведомстве.

Уже через час все 14 человек были выведены спасателями и направлены в ближайший поселок - Красную Поляну.