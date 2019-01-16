В Челябинске "скорая" сбила женщину на переходе

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи, в котором пострадала женщина-пешеход.

Авария произошла сегодня утром на северо-западе мегаполиса, сообщили в среду в городской ГИБДД.

- Инцидент произошел в 10.40 утра на улице Тепличной в Челябинске, - сообщил представитель ГИБДД Андрей Юрин. - 60-летний водитель автомобиля cкорой помощи марки Ford, двигаясь с включенными световыми и звуковыми сигналами, совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую нерегулируемый переход справа налево по ходу движения.

О состоянии и характере травм пострадавшей пока информации нет, отметили в ГИБДД.