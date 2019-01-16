SEC обвинила украинца в хакерской атаке на ее базы данных

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США обвиняют 27-летнего украинца Александра Еременко, проживающего в Киеве, во взломе системы Edgar, которая используется публично торгуемыми компаниями.

По версии обвинения, злоумышленник проник в закрытые базы данных ведомства, похитил финансовую информацию корпораций и передал ее биржевым игрокам. Мошенническая схема действовала с 2016 года, передает ТАСС.

Еременко с сообщниками из США, России и Украины обогатились на сумму более 4,1 миллиона долларов путем торговли непубличными документами из базы данных комиссии Edgar. Трейдеры получили доступ к не менее 157 закрытым отчетам.

Украинский хакер уже проходит в США по схожему уголовному делу. В 2015 году его и еще несколько десятков подозреваемых заочно обвинили в похищении корпоративных данных и участии в мошеннической схеме.