США снова отправили разведку к границам России

Американские разведчики вновь замечены в небе над Черным морем. Причем стратегический беспилотник-шпион США RQ-4B "Глобал Хок" и патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон" появились неподалеку от российских границ как раз в тот момент, когда наши военные готовились развернуть на побережье мобильные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Тренировка расчетов ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы была плановой. Она предусматривала вывод ударных комплексов на стартовые позиции, их инженерное оборудование и маскировку. Далее следовал поиск целей в море и удар по отряду кораблей условного противника.

Впрочем, реальный пуск ракет военные не выполняли - ограничились электронным поражением целей.

Не беремся однозначно утверждать, что американцы прилетели к нашим берегам для того, чтобы пошпионить за ракетчиками. Однако в случайное совпадение двух событий - развертывания комплексов "Бал" и "Бастион" и появления неподалеку "Глобал Хока" с "Посейдоном" - не очень верится. Особенно если знать, какими разведывательными способностями обладает военная техника США.

Например, тот же "Глобал Хок" предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км. Он оснащен камерой высокого разрешения, инфракрасным сенсором и радаром для отслеживания движущихся объектов. При полете на больших высотах этот беспилотник способен контролировать очень большую территорию. Он также может с высоким разрешением осуществлять разведку точечных целей и через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты.

Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо 30 часов, забираясь на высоту до 18 тысяч метров.

Понятно, что при таких характеристиках опасно сближаться с нашей воздушной границей беспилотнику США нет резона. Тем более что американцы прекрасно знают: нарушитель будет перехвачен. А средства ПВО всегда прикрывают наши ракетные комплексы - даже при учебном развертывании. Кроме того, район дислокации техники окружают средствами радиоэлектронного подавления. Поэтому еще не факт, что очередной шпионский рейд США принес какой-то результат.

Военные США прекрасно знают: за нарушением границы России неминуемо последует перехват

"Глобал Хок" вплотную к российским рубежам не подлетал. Он поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии и более пяти часов курсировал вблизи юго-западного и южного Крыма, Керченского пролива и побережья Краснодарского края. Дрон не менее четырех раз прошел вдоль морской границы России на Черном море - от западной оконечности Крыма до Туапсе.

Что же касается самолета-разведчика "Посейдон", то сначала он появился в районе Новороссийска, а затем более двух с половиной часов летал у южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе вблизи Севастополя. Но ближе 40 км к главной базе Черноморского флота РФ самолет не подходил.