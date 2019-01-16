Умер режиссер Ленин Раджендран

На 68-м году ушел из жизни индийский режиссер Ленин Раджендран, пламенный коммунист, один из главных классиков современного Молливуда, а также председатель фонда развития кино штата Керала. Об этом сообщил сегодня The Indian Express. Причина смерти - осложнения после операции по пересадке печени.

Молодой товарищ Ленин пришел в кинематограф в начале 80-х с удостоверением члена индийской компартии и ясным намерением снимать кино на языке малаялами с левацких позиций.

Уже в одном из первых фильмов режиссера молодые герои пытались отчаянно изменить систему, похитив известного киноактёра и требуя от властей реформ. В фильме 1986 года "Сезон дождей" крестьяне колониальной Индии поднимали восстание против оккупантов. В фильме "Свати Тирунал" раскрывалась история одноименного магараджи Траванкора и его борьбы с Ост-Индской империей.

За 38 лет в кино Ленин Раджендран выпустил 16 картин.

Забазальмированное тело покойного режиссера было перевезено в среду, 16 января, из Ченнаи в Кералу, где оно будет предано кремации.