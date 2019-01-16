В Албании сдался властям крупный наркобарон

Сюрпризом для албанских правоохранителей стало добровольное появление в одном из полицейских участков известного албанского наркобарона - 46-летнего Клемента Балили. Его по имени знаменитого латиноамериканского наркодельца прозвали "албанским Эскобаром".

Полиция охотилась за ним более двух лет. Что побудило опасного преступника добровольно сдаться полиции, пока неизвестно. Однако албанские правоохранительные органы в 2018 году вели переговоры с членами семьи Балили о его сдаче. Переговоры возглавлял глава национальной полиции Арди Белиу, именно ему наркобарон сдался между городом Саранда и общиной Финик, видимо, под какие-то пока неназванные гарантии.

После добровольной сдачи Балили доставили в столицу страны Тирану. Сам наркобарон добровольную явку обусловил тем, что суд отнесется к нему непредвзято. Видимо, ради гарантии такой объективности он пришел в полицию в сопровождении своего адвоката.

Нельзя предсказать, как отнесется к такому условию преступника суд, но у следствия, как выясняется, масса обвинений в его адрес. Это и контрабанда сотен тонн наркотиков в Европе и мире, в том числе 700 килограммов марихуаны в Грецию. Кроме того, "албанского Эскобара" обвиняют в создании и участии в международном преступном сообществе.