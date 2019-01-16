В Госдуме считают правильным не уплачивать взнос в Совет Европы

Нижняя палата парламента следом за верхней планирует принять заявление с предложением не направлять заявку на участие России в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году и не уплачивать взнос в Совет Европы. Данное решение российского парламента - в интересах граждан России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Тему обсудил Совет Госдумы, проект заявления решено рассмотреть на заседании 17 января.

"Мы пришли к выводу, что у нас нет оснований свою делегацию направлять в ПАСЕ, нет оснований возвращаться в ПАСЕ​​, - заявил Володин журналистам по итогам заседания совета. - А также считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этом году, потому что наша делегация не имеет возможности быть полноценно представленной и представлять интересы наших граждан.

В проекте заявления депутаты указывают на то, что существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. Она так и не убрала из регламента норму, позволяющую ущемлять права национальных делегаций. В этой ситуации Госдума не видит оснований для возвращения РФ в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов в бюджет Совета Европы (СЕ).

Ассамблея, утверждается в документе, грубо нарушила права России как члена СЕ, лишив парламентариев возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов. В результате затяжной антироссийской кампании ПАСЕ, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе, считают депутаты.

Так как более половины состава судей Европейского суда по правам человека были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, под вопросом оказалась легитимность решения суда в отношении нашей страны, указали авторы заявления.

"Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей", - уточняют депутаты.

Россия не будет платит взнос в СЕ, так как не собирается "покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит", - заявил ранее журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который ранее участвовал в консультациях с руководством ПАСЕ в Женеве.

Последствия неучастия России в работе ПАСЕ будут не только финансовые. Важнее, что без России Ассамблея становится "ущербной" по сравнению с другими парламентскими организациями, считает политик.

Заявление на ту же тему ранее сегодня принял Совет Федерации.