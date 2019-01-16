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Вышел первый тизер третьего "Джона Уика" с Киану Ривзом

Новости
    16.01.2019, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/JohnWickMovie Фото: twitter.com/JohnWickMovie
Фото: twitter.com/JohnWickMovie

На YouTube-канале студии Lionsgate опубликован первый тизер художественного фильма Чада Стахелски "Джон Уик: Часть 3 - Парабеллум" (John Wick: Chapter 3 - Parabellum), очередного сиквела одного из самых стильных и брутальных современных боевиков.

Как следует из финала второй части, у элитного киллера Джона Уика (Ривз), решившего было уйти на покой, по-прежнему никак не получается это сделать. Более того, от серии к серии объем применения его профессиональных навыков идет по нарастающей. В части три, похоже, добираясь до апогея. Ведь теперь за голову Уика назначена внушительная награда в четырнадцать миллионов, он поставлен вне внутрипроизводственного закона, покровителя у него больше нет, и каждый киллер лелеет надежду прихлопнуть экс-коллегу.

На экране расцветают тысячи цветов: Холли Берри, Иэн Макшейн, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо, Анжелика Хьюстон, Азия Диллон, Марк Дакаскос, Джейсон Манцукас, Руби Роуз, Коммон и Хироюки Санада.

Премьера - 16 мая.

Первый "Джон Уик", снятый за скромные по нынешним временам двадцать миллионов долларов, вышел в 2014-м, заработав 89 миллионов. В сиквел 2017-го вложили уже сорок, получив в ответ более 170.

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