12 человек погибли от вспышки хантавируса на юге Аргентины

На юге Аргентины в провинции Чубут зафиксирована вспышка смертельно опасного хантавируса. Всего в стране за последние месяцы погибло 12 человек, заражены более 30.

Эпицентром вспышки заболевания стал небольшой городок Эпуйен в аргентинской Патагонии. Первым заболевшим стал местный житель, который заразился от крысы, когда чистил заброшенный сарай. Первые симптомы - головная и мышечная боль - не остановили мужчину, он отправился на вечеринку по случаю дня рождения одного из своих знакомых, на которой присутствовало более 50 человек. Там-то и заразилось больше всего людей.

По симптоматике хантавирус напоминает обычный грипп, иногда может сопровождаться тошнотой и диареей. Передается обычно крысами и другими грызунами. На этот раз вирус, по всей видимости, мутировал и его новый штамм теперь передается от человека к человеку. Из 28 зараженных на юге страны погибли уже 10 человек. Еще по одному заразившемуся умерли в провинциях Сальта и Энтре Риос.

В самом Эпуйене введено чрезвычайное положение, судебным решением около 100 жителей находятся на карантине - им запрещено покидать свои дома. Инкубационный период, как полагают медики, составляет около двух-трех недель.

Хантавирус встречается исключительно в Аргентине. С 2013 по 2018 годы выявлено 598 случаев заражения, из которых 111 случаев закончились летальным исходом. По данным медиков, смертность от заражения хантавируса составляет в среднем около 19 процентов, что сильно не дотягивает до показателей смертности последней вспышки в Эпуйене, где от него скончался каждый третий заразившийся.