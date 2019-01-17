Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании

Новый выпуск программы Дмитрия Шепелева "На самом деле" - новая "жареная" тема, новый скандал. На этот раз в центре сомнительной истории оказался 42-летний российский актер и бывший муж ведущей реалити "Дом-2" Юлии Кириенко (далее взявшей фамилию мужа) Тимур Ефременков.

В студию шоу пришла мать 24-летней девушки, которая утверждает, что артист избил и изнасиловал ее дочь в ночном клубе. За что требует с Тимура возместить моральный ущерб. Нанесенные актером страдания женщина оценила в пять миллионов рублей.

При этом уточнено, что дочь упросила ее не обращаться в полицию, поэтому конфликт было решено пустить по более эффектному пути - всенародно, посредством телевизионной программы.

Как заявила женщина, ребенка своего она воспитывала честным и порядочным человеком, и ей горько, что популярный актер повел себя с ней столь чудовищным образом.

Согласно рассказу, трагедия произошла в конце ноября. Дочь позвонила "в невменяемом состоянии" и попросила забрать ее домой. После чего на несколько часов заперлась в ванной, где рыдала. И после лишь под давлением призналась, что случилось, назвав имя обидчика. Мать попробовала связаться с предполагаемым насильником, но тот на звонки не отвечал.

Пришел на программу и Ефременков. Он не стал отпираться и сообщил, что у них с девушкой и в самом деле был интим. Тем не менее ни о каком насилии и речи нет - барышня сама выступила инициатором общения, они с ней сфотографировались, а затем уединились. При этом актер отвергает версию матери девушки, что он что-то нехорошее подсыпал ей в напиток.

Следом, по законам шоу, на авансцене появилась и предполагаемая жертва, все это время дожидавшаяся в печали за кулисами. Девушку зовут Мария, и она полагает, что актер испортил ей жизнь. Ведь мало того, что избил, изнасиловал и душил, так еще и наговорил гадостей.

На это мать предполагаемой жертвы уточнила, что после случившегося Тимур, если он порядочный человек, должен бы жениться на ее дочери.

Стоит отметить, что присутствовала на передаче и немалый эксперт в такого рода делах Диана Шурыгина. Признавшаяся, что сначала не поверила в историю Марии, но увидев ее слезы, удостоверилась: коллега по несчастью не кривит душой.

Напомним: на шоу Шепелева герои, раскрывшие, так сказать, перед страной душу, после проходят проверку на детекторе лжи - на предмет выяснить, а не врут ли. И что касается текущего случая, полиграф показал: актер девушку не избивал и не насиловал. Просто ее мать настолько строга, настолько против добрачных связей, что подгулявшая бедняга была вынуждена придумать историю с изнасилованием.

И имя Тимура, таким образом, осталось незапятнанным.

Тимур Ефременков родился в 1976 году в Сафоново, Смоленская область. Окончил ВТУ имени Щукина. Кандидат в мастера спорта по боксу. В кино - с середины "нулевых". Сыграл в фильмах и сериалах "Кулагин и партнеры", "Зона" (роль - "отморозок из пресс-хаты"), "Возвращение Турецкого" (Вертлявый), "След", "Солдаты", "Путейцы", "Рыжая" (стилист Константин), "Судебная колонка" (бандит), "Псевдоним "Албанец" (бандит Борода), "Энигма" (киллер), "Пасечник" (бандит), "Глухарь", "Легенда №17".