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17.01.2019,  
10:41
Текст:  Алексей Иванов

Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж

Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении двух истребителей F-22A Raptor совершил демонстрационный полет над Гавайями. Боевые самолеты на низкой высоте прошли над островом Оаху.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Во всех деталях бомбардировщик и истребители смогли рассмотреть посетители пляжа Вайкики, затем самолеты попозировали на фоне горы Бриллиантовая голова, появившейся в результате извержения вулкана. Красочные кадры полета опубликовал портал The Drive.

B-2 (509-е бомбардировочное крыло, штат Миссури) прибыл на объединенную базу Перл-Харбор-Хикэм для выполнения миссии в тихоокеанском регионе. Такие самолеты регулярно принимают участие в учениях вместе с F-22A, в том числе с союзниками США. Сейчас, в частности, была отработана дозаправка в воздухе.

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