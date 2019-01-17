Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж

Истребители ВВС США F-22 Raptor и стратегический бомбардировщик B-2 Spirit над Гавайями. Фото U.S. Air Force/The Drive. pic.twitter.com/G5yNTX9zI1 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 17 января 2019 г.

Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении двух истребителей F-22A Raptor совершил демонстрационный полет над Гавайями. Боевые самолеты на низкой высоте прошли над островом Оаху.

Во всех деталях бомбардировщик и истребители смогли рассмотреть посетители пляжа Вайкики, затем самолеты попозировали на фоне горы Бриллиантовая голова, появившейся в результате извержения вулкана. Красочные кадры полета опубликовал портал The Drive.

B-2 (509-е бомбардировочное крыло, штат Миссури) прибыл на объединенную базу Перл-Харбор-Хикэм для выполнения миссии в тихоокеанском регионе. Такие самолеты регулярно принимают участие в учениях вместе с F-22A, в том числе с союзниками США. Сейчас, в частности, была отработана дозаправка в воздухе.