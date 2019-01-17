Депутат Верховной Рады пришел на телеэфир в образе Чаплина

Украинские депутаты продолжают удивлять своим эксцентричным поведением. Так, в среду народный избранник от блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко пришел в студию телеканала "Прямой" в костюме, с накладными усами и в шляпе, в образе Чарли Чаплина.

Таким образом, он попытался высмеять известного шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который занимает второе место в предвыборном рейтинге и заявил о своем участии в голосовании 1 января этого года.

Свое обещание прийти на телеэфир в костюме клоуна Гончаренко дал еще 23 декабря при условии, если Зеленский выдвинется кандидатом в президенты Украины. Тогда в комментарии изданию "Гордон" нардеп заявил о том, что у шоумена отказало чувство юмора.

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. По прогнозам экспертов, в случае выхода во второй тур Зеленский может победить нынешнего лидера предвыборной гонки Юлию Тимошенко.