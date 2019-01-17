У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.01.2019,  
11:25

Два истребителя США аварийно приземлились на одну полосу

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org

15 января произошел один из самых сумасшедших инцидентов с участием боевой авиации США в наступившем году. Два палубных истребителя F-15 Eagle одновременно совершили аварийную посадку на одну и ту же взлетно-посадочную полосу.

Фото: iStock
Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж

Это случилось на базе ВВС США Кадена в японской провинции Окинава. Пилоты обоих самолетов доложили о технических проблемах и запросили аварийную посадку. У Кадены две ВПП, оборудованные аэрофинишерами для приема палубной авиации, но северная полоса оказалась закрыта на ремонт. Руководитель полетов принял беспрецедентное решение: сажать самолеты одновременно навстречу друг другу.

- Похоже, проблемы у самолетов были настолько серьезными, что их отправка на запасные аэродромы: авиабазу Футенма и международный аэропорт Наха, - оказалась невозможна. Тем более, что в Нахе нет аэрофинишеров. Альтернативой было только катапультирование, что небезопасно для пилотов и означает полную потерю истребителей, - пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.

Все прошло благополучно. Крюки обоих самолетов поймали тросы аэрофинишеров и F-15 остановились на безопасном расстоянии друг от друга. Действующая ВПП Кадены была закрыта на час с небольшим, пока наземные службы не отбуксировали истребители.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Российская армия перейдет на новые системы залпового огня 12:08
Украинский депутат назвал "черметом" переданные Западом корабли 15.01.2019
NI: почему ракеты "Калибр" беспокоят американских военных 15.01.2019
истребители
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
На новом тральщике "Иван Антонов" 26 января поднимут Андреевский флаг 16.01.2019
Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году 16.01.2019
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 15.01.2019
ВВС
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В ВДВ идут тактические учения 16.01.2019
Во Франции разбился истребитель, пилоты пропали 09.01.2019
Су-35 назвали "королем самолетов" 07.01.2019