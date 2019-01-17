Два истребителя США аварийно приземлились на одну полосу

15 января произошел один из самых сумасшедших инцидентов с участием боевой авиации США в наступившем году. Два палубных истребителя F-15 Eagle одновременно совершили аварийную посадку на одну и ту же взлетно-посадочную полосу.

Это случилось на базе ВВС США Кадена в японской провинции Окинава. Пилоты обоих самолетов доложили о технических проблемах и запросили аварийную посадку. У Кадены две ВПП, оборудованные аэрофинишерами для приема палубной авиации, но северная полоса оказалась закрыта на ремонт. Руководитель полетов принял беспрецедентное решение: сажать самолеты одновременно навстречу друг другу.

- Похоже, проблемы у самолетов были настолько серьезными, что их отправка на запасные аэродромы: авиабазу Футенма и международный аэропорт Наха, - оказалась невозможна. Тем более, что в Нахе нет аэрофинишеров. Альтернативой было только катапультирование, что небезопасно для пилотов и означает полную потерю истребителей, - пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.

Все прошло благополучно. Крюки обоих самолетов поймали тросы аэрофинишеров и F-15 остановились на безопасном расстоянии друг от друга. Действующая ВПП Кадены была закрыта на час с небольшим, пока наземные службы не отбуксировали истребители.