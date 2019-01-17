Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой"

Джулия Робертс не вернётся во втором сезоне сериала "Возвращение домой", сообщает Hollywood Reporter.

Несмотря на тот факт, что сериал изначально был рассчитан Amazon на два сезона, контракт актрисы предполагал в себе только первые десять серий, а также дальнейшее участие в проекте в качестве исполнительного продюсера.

С ноября актриса всячески избегала любых обсуждений дальнейших событий в истории её героини.

Дело в том, что в основе сериала - популярный литературный подкаст, дальнейшие события которого давно известны и уже не являются секретом.

Предполагается, что экранизация оторвется от оригинала и будет двигаться в совершенно новом, непредсказуемом направлении.