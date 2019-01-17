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Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой"

Новости
    17.01.2019, 18:50
Текст:   Феликс Зилич
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джулия Робертс не вернётся во втором сезоне сериала "Возвращение домой", сообщает Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы"

Несмотря на тот факт, что сериал изначально был рассчитан Amazon на два сезона, контракт актрисы предполагал в себе только первые десять серий, а также дальнейшее участие в проекте в качестве исполнительного продюсера.

С ноября актриса всячески избегала любых обсуждений дальнейших событий в истории её героини.

Дело в том, что в основе сериала - популярный литературный подкаст, дальнейшие события которого давно известны и уже не являются секретом.

Предполагается, что экранизация оторвется от оригинала и будет двигаться в совершенно новом, непредсказуемом направлении.

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