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Рубрика: В мире

Исследование: Каждый десятый латиноамериканец живет за чертой бедности

Текст: Сергей Новиков

Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) представила исследование по вопросу благосостояния населения региона. Выводы экспертов неутешительны - 1 из 10 латиноамериканцев проживает за чертой бедности. Эти цифры свидетельствуют о своеобразном антирекорде за последние десять лет.

Если в 2002 году в нищете находились 57 миллионов жителей Латинской Америки, в 2017 году - 62 миллиона, то на исходе 2018 года эта цифра выросла до 63 миллионов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Авторы доклада отмечают, что больше всех отрицательный вклад в общую ситуацию внесла Бразилия - самая густонаселенная страна региона, в которой с 2015 по 2017 годы показатели крайней бедности выросли с 4% до 5,5% населения. А вот в таких странах как Парагвай, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Чили и Эквадор обстановка стабилизировалась. И хотя о снижении числа бедняков говорить не приходится, ситуация, как минимум, стабильна.

В докладе так же отмечается, что на этот раз у экспертов не было полного доступа ко всем необходимым им данным. Прежде всего, речь идет о Венесуэле, которая сейчас переживает острый социально-политический и экономический кризис. Исследователи констатируют, что с 2015 года каких-либо объективных сведений из Каракаса они не получали. Похоже, что с учетом венесуэльских реалий общая картина была бы еще хуже.

А вот ситуация социальным расслоением, напротив, демонстрирует положительную динамику. Вообще неравенство в обществе - ахиллесова пята латиноамериканского региона. Теперь же выясняется, что с 2000 года показатели последовательно выправляются. Например, широко известный "индекс Джини" снизился с 0,543 в 2002 до 0,466 в 2018 году в среднем для 18 латиноамериканских стран. И все же эти цифры, несмотря на определенное улучшение, все еще далеки от идеальных показателей. Социальное расслоение, по мнению авторов доклада, продолжает оставаться одной из главных проблем Латинской Америки.

Специалисты ЭКЛАК обнаружили, что 40% латиноамериканцев получают заработную плату ниже установленного тем или иным правительством прожиточного минимума. Хотя при этом доля социальных госрасходов (например, на здравоохранение или образование) растет. В среднем этот показатель по региону увеличился до 11,2% от ВВП.

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