Американский истребитель F-16C закамуфлируют под российский Су-57

Американский истребитель F-16C будет перекрашен в "цифровой" камуфляж российского перехватчика пятого поколения Су-57. Самолет, входящий в состав 57-го авиакрыла, будет имитировать в воздушных боях российский перспективный авиационный комплекс.

Новый камуфляж на своей странице в Facebook представил командир авиакрыла бригадный генерал Роберт Новотны. Пару месяцев назад он разместил в интернете несколько вариантов и предложил пользователям интернета выбрать такую схему раскраски, которая бы максимально походила на цветовую гамму российского самолета. После учета мнений читателей страницы эскиз был утвержден под названием Viper, то есть "Гадюка".

"По словам командира 57-го крыла, потребуется некоторое время, чтобы самолет 64 AGRS покрасили по новой схеме. Предполагается, что истребитель будет готов к началу лета, поэтому он, вероятно, будет одной из "изюминок" авиационного национального авиасалона на авиабазе Неллис в ноябре 2019 года", - сообщает специализированное издание Аviationist.

Напомним, что первая эскадрилья самолетов-агрессоров появилась в США в 1969 году на базе Мирамар. Самые опытные пилоты США копировали в воздушных боях тактику советских летчиков, чтобы подготовить новобранцев к столкновениям с СССР. Для полноты ощущений самолеты раскрашивались в камуфляж потенциальных противников. В 1972 году 64-я эскадрилья "перебралась" на базу Неллис.

В 1980-х годах роль МиГ-29 и Су-27 исполняли различные модификации истребителей F-18, F-16 и F-15. После распада Варшавского договора американцы пересели на МиГ и Су, доставшиеся армиям Украины, Румынии, Болгарии в наследство от Советского Союза.

Освоение чужой техники не обошлось без жертв. В сентябре 2017 года разбился подполковник ВВС США Эрик Шульц, а в октябре прошлого года на Украине погиб другой летчик - 44-летний американский подполковник Сет Неринг. В обоих случаях пилоты летали на построенных еще в СССР истребителях Су-27.