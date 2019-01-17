Координатора "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В Пскове задержана по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере координатор общественного движения "Открытая Россия" Лия Милушкина, а также ее супруг Артем. Эту информацию сообщает ТАСС и подтвердила адвокат Милушкиной Татьяна Мартынова.

По словам адвоката, ее подзащитную подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК, по которой ей грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до полумиллиона рублей.

Правозащитница также сообщила, что супруги в настоящее время находятся в районном отделении полиции поселка Уграда. В ближайшее время Милушкиной будет избрана мера пресечения.

Напомним, 4 ноября прошлого года Артема Милушкина задержали по пути на митинг.