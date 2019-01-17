Мать Брэда Питта о Джоли: Эта женщина разрушила жизнь моего сына

Брэд Питт не был приглашен на официальное празднование 14-го дня рождения своей старшей приемной дочери Захары Джоли-Питт.

Сайт Celebrity Insuder утверждает, что это её приёмная мать Анджелина Джоли настояла на том, чтобы в обширном списке приглашенных гостей случайно не возникло имени бывшего мужа.

Перед этим Брэд организовывал рождественский вечер для бывшего семейства (шестеро детей), но старшие - Мэддокс (17) и Захара (13) - отказались его посетить, предпочитая остаться и провести вечер с матерью.

Таковы реалии новых отношений самой звездной пары Голливуда. Питт и Джоли расстались еще в 2016 году, но только в конце минувшего декабря закончился официальный процесс по поводу развода.

В достигнутом соглашении есть параграф: бывшие супруги не должны открыто мешать друг друга с грязью, - рассказывает один из инсайдеров, - но Энжи достаточно умна, чтобы найти способ и обойти правило: они с Брэдом ненавидят друг друга со всей страcтью.

"Эта женщина разрушила жизнь моего сына и должна за это ответить", - приводит Radar Online слова матери Брэда.

Пресса тем временем с удовольствием смакует историю о том, как Питт пытался остановить мать, готовую броситься на другой конец страны, чтобы расправиться с бывшей невесткой.