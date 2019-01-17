МВД Мексики предложило приравнять кражу бензина к тяжким преступлениям

Очередь за бензином на одной из АЗС Мехико. Фото: AP Photo/Marco Ugarte

В Мексике кражи бензина предлагается приравнять к тяжким преступлениям. С таким заявлением в среду выступила министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро.

С начала этого года в латиноамериканской стране разразился бензиновый кризис. Борьба с воровством топлива спровоцировала серьезные перебои со снабжением бензином. Власти отключили прокачку топлива по трубопроводам, чтобы избежать врезок, и перешли на снабжение автоцистернами. Водители вынуждены часами стоять в очередях на заправках, пишет РИА Новости.

По словам министра внутренних дел, уже открыты 1,7 тысячи дел по фактам кражи бензина. Если кража топлива будет отнесена к тяжким преступлениям, можно будет "надлежащим образом в судебном порядке преследовать эти преступления, которые стали раком, бичом для Мексики" - говорится в обращении МВД к парламенту.

Политики заверяют местных жителей, что в Мексике достаточно топлива, дефицита нет. "Есть только временная проблема с распределением", - подчеркнула Кордеро.